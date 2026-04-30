お部屋に華やかさをプラスしてくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「刺繍カーテン」。シアー感のある生地に花柄の刺繍を施した、優しげで可愛らしいデザインがポイント。さりげなく彩りを添えてくれて、空間の見映えも良くなりそうです。今回は\330（税込）で買える、模様替えにぴったりなカーテンをご紹介します。 空間のアクセントに！「刺繍セパレートカーテンミモザ：43 × 150cm