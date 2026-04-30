料理をしようとトマト缶を開けてみると、お腹を空かせた猫さんがダッシュで駆け寄ってきて…？トマト缶を猫缶だと勘違いしている猫さんと飼い主のやり取りの様子を収めたリール動画は、記事執筆時点で123万回以上も再生されており、「可愛い勘違い♡」「猫あるあるｗ」との声があがりました。 【動画：ネコがトマト缶を『猫缶』と勘違いした結果…止まらない『全力アピール』が可愛すぎる】 缶の音に全力ダ