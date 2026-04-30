加藤史帆 元日向坂46の加藤史帆が、今野大輝とW主演を務めるCBCテレビ「ドラマトリップ」枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（4月23日より毎週木曜深夜0時58分〜放送）に出演する。加藤が演じるのは、若月郁（今野大輝）と恋人契約を結ぶことになる星野凛だ。本作は、累計発行部数90万部を突破し、電子書籍ストア「ブックライブ」で2年連続総合1位に輝いた村山犬・ちかふじによる同名コミックの実写ドラマ化。ハ