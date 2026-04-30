麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが30日に開催され、第1試合、KONAMI格闘倶楽部の滝沢和典（日本プロ麻雀連盟）が親のツモり四暗刻を和了。監督自らの手でファイナル行きをほぼ確定的にした。【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！※わずか30分間の出来事ですレギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席をかけて争うセミファイナル。最終日の第1試合はBEAST Xの中田花奈（連盟）、