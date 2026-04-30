１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のＤＫ（ドギョム）とＳＥＵＮＧＫＷＡＮ（スングァン）によるスペシャルユニット「ＤｘＳ（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ）」が３０日、千葉・幕張メッセでアジアツアーの日本公演を行った。グループでも高いボーカル力を誇る２人が、アジア５都市を回るツアーの初の日本公演。１月に発売されたミニアルバム「Ｓｅｒｅｎａｄｅ」のタイトル曲「Ｂｌｕｅ」などに加え、互いのソロ曲やリクエストに