30日午後、山形県遊佐町の鳥海山で登山をしていた秋田県の男性が急斜面を滑落し、防災ヘリで救助されました。男性にけがはありませんが、低体温症の恐れがあり病院に搬送されました。救助されたのは、秋田県小坂町に住む25歳の会社員の男性です。警察の調べによりますと、男性は30日午後3時前、遊佐町吹浦の鳥海山で急斜面を滑落したとして110番通報しました。男性は県消防防災ヘリ「もがみ」で救助され、けがはありませんでしたが