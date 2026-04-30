ＡＫＢ４８の向井地美音が３０日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で卒業公演を行った。２０１３年に加入し、１９年からは３代目総監督を約５年間務めたグループの功労者。卒業曲「向かい風」など全１２曲を披露し「劇場は私たちメンバーにとって一番安心できる場所なんだなと肌で感じることができた」と感極まって涙を流した。それでも、最後は「ＡＫＢ４８の向井地美音だったということを、これからの人生で一番の宝だと思っ