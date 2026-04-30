グローバルボーイズグループのＪＯ１、ＩＮＩのサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩＢＬＵＥ」（ジェイアイブルー）が３０日、都内で「ＪＩＢＬＵＥＳＩＮＧＬＥ『景色』ＭＶ先行上映イベント」に出席した。ＪＯ１は２７日、メンバーの大平祥生が５月３１日をもってグループでの活動を終了し、所属事務所の株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了することを報告後、初の