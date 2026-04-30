国立国会図書館は4月に約2.1万点を「国立国会図書館デジタルコレクション」に追加したと発表した。【Xより】図書など2.1万点を「デジタルコレクション」に追加した国立国会図書館【内容内訳】これらの資料のうち、著作権の問題がない資料（古典籍及び他機関デジタル化資料の一部、日本占領関係資料）は、インターネット公開で提供する。なお「デジタル化資料送信サービスに係る入手可能性調査の結果、図書約66,300点、雑誌約