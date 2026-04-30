7月15日に発売するデビューシングルで正式デビューする7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの日本テレビ系特別番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』（5月26日スタート、毎週火曜深0：59〜深1：29※全10回、関東ローカル）が、放送される。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT番組では、オーディションを乗り越えて「TAGRIGHT」として活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきな