フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加。夫・日村勇紀（53）が28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表して以降初の公の場に登場した。降段する際、日村を心配する報道陣からの声掛けがあったが、神田は笑顔を見せて退場していた。【全身ショット】日村休養発表後初の公の