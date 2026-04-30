リヴァプールの絶対的守護神、アリソン・ベッカーの去就が注目を集めている。契約を1年残す33歳のブラジル代表に対し、セリエAの名門ユヴェントスが複数年契約を提示したと『Mirror』が報じている。この動きを受け、リヴァプールでは代役候補として、昨夏ブレントフォードへ売却したクィービーン・ケレハーを呼び戻す案が浮上しているという。しかし現所属クラブのキース・アンドリュース監督はこの“再契約案”を即座に否定したと