チャンピオンズリーグ準決勝の舞台で、アーセナルのミケル・アルテタ監督に大きな決断が迫っている。元イングランド代表のスティーヴン・ジェラード氏は、ホームで行われるアトレティコ・マドリードとの第2戦に向け、エベレチ・エゼとブカヨ・サカの両翼を先発復帰させるべきだと主張した。『METRO』が伝えている。敵地での第1戦を1-1のドローで終え、2006年以来の決勝進出に王手をかけているアーセナルに対し、リヴァプールのレジ