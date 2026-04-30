プレミアリーグ第34節でブレントフォードを下したマンチェスター・ユナイテッド。終盤に被弾したが、前半だけで2ゴールを挙げており、曲者をホームで沈めた。この勝利でユナイテッドの勝ち点は61ポイントに。6位ブライトンとの勝ち点差は8ポイントにまで広がっており、来季のCL出場が濃厚となっている。『Daily mail』ではクラブOBであるギャリー・ネヴィル氏が登場し、来季に向けた夏の移籍市場で獲得すべき選手3人を挙げた。それ