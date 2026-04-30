トッテナムの守備の要であり、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロに、バルセロナ移籍の可能性が浮上している。『Sport』によると、ラ・リーガ首位を走るバルセロナは、守備陣強化の一環としてロメロの代理人に接触したとされる。ロメロはサンダーランド戦で膝を負傷し、今季中の復帰は難しい状況とみられており、これがトッテナムでの“ラストゲーム”になる可能性も指摘されている。バルセロナのスポーツディレクターを務