ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲「It's Me」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ILLIT、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』タイトル曲「It's Me」MV） MVには、カメラに向かって愛情を渇望するような眼差しを送り、画面越しの関心を独り占めしようと試みるメンバーの姿が。誰かを好きな感情が最高潮に達した時に感じる喜怒哀楽を表現した、メンバーたちの茶目っ気たっぷりな表情