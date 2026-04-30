スペイン2部ウエスカ対レアル・サラゴサの一戦は1-0でウエスカの勝利に終わった。65分、ウエスカのオスカル・シルエバのPKが決勝点となったが、注目が集まったのは試合終盤のワンシーン。ゴール前で選手同士の小競り合いがあり、主審はVAR確認のためピッチ中央へ。そこでサラゴサのGKエステバン・アンドラーダが相手選手を倒してしまう。そこから両チームの選手が集まり乱闘状態に。激昂したアンドラーダは止まらず、相手選手に強