大村市出身の新人ボートレーサーが、来月のデビューを前に大村市役所を訪れ、地元での活躍を誓いました。 日本モーターボート選手会長崎支部に所属する 山田 陽翔選手(19)は大村市出身。 山田さんを含む138期生は、1074人が応募した中から合格した50人のうち、養成所を1年間で卒業できたのは28人という狭き門です。 来月7日、ボートレース大村で初出走を迎えます。