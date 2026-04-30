◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島・坂倉将吾捕手が、鮮やかな一振りで試合をひっくり返した。０―２の８回２死一、二塁。４番手・ルシアーノから逆転の３号３ラン。角度４１度という高々と打ち上げられた飛球は、飛距離１０７メートル（データはＮＰＢ＋）で右翼席に着弾した。それまで打線は、わずか１安打だった。８回は２四球で好機をつくっていた。チーム２安打目が強烈な一発となった。先発