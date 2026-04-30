◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）３勝目を目指していたヤクルト・高梨裕稔投手が７回途中８失点で降板した。初回１死から５連打を許し３点を献上。中盤以降、立ち直ったかに見えたが制球が甘くなったところをつけこまれ、追加点を許した。被安打１３、８失点の内容に「試合を壊してしまって申し訳ないです」とコメント。１２日の巨人戦、２３日の広島戦に続く３勝目はならなかった。