◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年4月30日ベルーナD）西武・隅田知一郎投手（26）は7回途中2失点で悔しい降板となった。7回まではほぼ完ぺきな投球を続けた。初回3者連続三振の立ち上がり。3回2死一、二塁のピンチではカストロをフォークで二ゴロに仕留めた。6回までに9三振を奪うなど日本ハム打線を抑えたが、8回に先頭の水野に三塁打を許し、代打・田宮に左前適時打を浴びた。さらに古賀悠の打撃妨害、カストロ