◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が８回に登板するも、広島・坂倉に逆転の３ランを浴びた。２―０の８回に４番手でマウンドへ。いきなり、この回先頭の代打・秋山に１つもストライクが入らないまま四球を与えたが、１番・大盛を左飛。２番・菊池を左飛で２死。しかし、３番・小園にも四球を与えて一、二塁となった。ここで内海投手コーチがマウンドへ行き、一呼吸置いた