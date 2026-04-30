ラッパーでユーチューバー・がーどまんが29日に公式YouTubeチャンネルを更新し、YouTube活動から引退すると発表した。がーどまんは「YouTubeを引退します。これは嘘でも何でもないです」と宣言。約10年間のYouTube活動にピリオドを打つとした。がーどまんは3月18日にアップした動画で、編集や給料面を巡りスタッフとトラブルになったといい、その様子を収めた監視カメラの映像を公開。主要メンバーがチームを離れたと報告し