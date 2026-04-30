２月に第１子出産を発表したモデルで女優のトリンドル玲奈が、最新ショットを公開した。トリンドルは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「ママになってさらにメイク楽しむぞ」と記し、超アップで撮影した写真や、車の中でのオフショットなどを投稿した。この投稿には、「つけまつげが自然ですごい可愛いです」「はあああカワイイ」「ピンクのハイライトが可愛すぎます」「かわいいーーーーーー」「変わらずすてき」