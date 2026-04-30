フリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同じ大学出身のハーフタレントとの2ショットを投稿した。中川は「同じ大学の卒業生トラウデンさんが初回ゲスト高校生の皆さんと考えました」とつづり、トラウデン直美（27）と2人で笑顔の写真を披露したもの。2人はYouTubeチャンネル「Unknown わからないいこと」で「日本人は外国人と共生できるか」をテーマに高校生たちと話し合