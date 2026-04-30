高杉吏麒騎手＝栗東・藤岡健一厩舎＝が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」でジョッキーが８人参戦の障害馬術競技に出場した。ノーザンホースパークカップ（ジョッキー＆ジュニアＣＵＰ）はジュニアから騎手へのリレー形式。篠塚碧唯さん（ラクエドラゴンホースパーク）とのペアでは８チーム中２位、ジョッキー個人でも２位だった。現役時代