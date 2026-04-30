政権発足から半年。半年で挙げた成果、そして見えてきた課題が浮き彫りとなってきました。【写真で見る】高市政権発足から半年の出来事二度の日米首脳会談のほかにも…“高市流”の成果は?初対面の首脳には挨拶回り、半年で二度の日米首脳会談井上貴博キャスター:高市政権の半年を振り返ります。【2025年】●10月21日:政権発足●10月26日:日本・ASEAN首脳会議●10月28日:日米首脳会談●12月16日:補正予算成立【2026年】●1月13