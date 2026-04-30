お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が30日、自身のインスタグラムを更新し、夫が初めて弁当を作ってくれたと報告した。バービーは21年4月に6歳年下の会社員の男性との結婚。昨年8月に第1子となる長女を出産している。この日は「他人（夫）が作ってくれた手作りお弁当食べるの初めて」とハートマーク付きでつづったもの。さらに「勝手にさらすごめん」とし、弁当の写真も投稿。「色合いが神」とコメントし