◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）巨人が8回に逆転弾を浴びました。先発・ウィットリー投手は6回を無安打・無失点に抑える好投。7回にはピンチを招く場面もありましたが、中川皓太投手と船迫大雅投手の継投で無失点にしのぎました。打線は2回に増田陸選手の犠牲フライで1点を先制。さらに7回にも増田選手がソロHRを放ち、2点リードをつくっていました。しかし8回には4番手・ルシアーノ投手が2つの四球でランナ