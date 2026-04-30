アイドルグループ＝LOVEが30日、フジテレビ系音楽番組「STAR」に生出演し、新曲「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」をスペシャルメドレーで歌唱した。地上波で初披露となった「お姫様の作り方」は、齋藤樹愛羅（きあら、21）がセンターを務める楽曲。20枚目シングル「劇薬中毒」のカップリング曲で、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングとなっている。今回の放送では、先日ファイナル公演を迎えた8周年ツアーで着用した