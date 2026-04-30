中日は３０日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に２―６で敗れて、このカード負け越し。借金は「１１」となった。中日は１点を追う２回に細川が左翼ホームランウイングに３号ソロ。「高めのボールでしたがとらえることができました。先制されてしまった後、すぐに１点返せて良かったです」という４番の今季バンテリン初アーチで１―１の同点に追いついた。５回には先発・マラーが山本にソロ本塁打を浴びて再びリードを許したが、そ