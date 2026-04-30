実家で暮らす親が、年金だけでは生活が苦しそうだからと、毎月あるいは定期的に生活費の仕送りをしている現役世代は少なくありません。子どもの学費や住宅ローンの返済で自分たちの家計もギリギリなのに、親を思って捻出する数万円。 しかし、その親を「扶養親族」として申告できることを知っていますか？ 別居していても条件を満たせば、数万円単位で自分の所得税や住民税が安くなります。ただ口座にお金を振り込ん