巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は３０日の広島戦（東京ドーム）に先発し、６回９２球を投げて無安打無失点と快投。２勝目の権利を持って降板した。試合序盤から気迫のある投球を見せた。ウィットリーは初回に先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、早くもマウンド上で吠えた。続く菊池を遊ゴロ、小園を空振り三振に。４回まで三人斬りのパーフェクトピッチングを披露した。１点リードの５回には一死から四球を与