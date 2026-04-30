【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が4月30日、都内で行われた「JI BLUE SINGLE『景色』MV先行上映イベント」に出席。MCを務めた人気芸人が腰痛の治療中で