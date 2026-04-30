体調不良のため当面の間休養することが発表されたお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が出演するNHKのバラエティー番組「ひむバス!」（木曜後8・15）が30日、放送された。28日、所属事務所が日村の休養を発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としてい