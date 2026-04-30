円安や燃料費の高騰が続きハワイ旅行に行く人の数が伸び悩む中、いま国内では“第2次ハワイアンブーム”が起きているといいます。2010年以来のブームの再来で、“再上陸”したお店もありました。■GW期間中、商業施設で“ハワイフェス”大きな目玉焼きがのったロコモコに、ニンニクがキリッときいたガーリックシュリンプ。さらにフラダンスショーまで。ここはハワイのホノルル？実は東京の町田市。ゴールデンウイーク期間中、商業