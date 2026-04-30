中日戦に先発したDeNA・篠木＝バンテリンドームDeNAが勝率5割復帰。2年目で初先発した篠木が6回3安打2失点でプロ初勝利を挙げた。ヒュンメルは二回に先制ソロ、2―2の七回は勝ち越しの2点適時打を放つなど3安打3打点。中日は終盤に投手陣が粘れなかった。