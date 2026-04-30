若手から実力派へと成長を続ける20代の男性俳優たち。人気や注目度が高いからこそ、結婚したらロスになりそうなファンも多いかもしれません。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな20代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）／81