女優・タレントの関根ささら（33）が30日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所を退所したことを報告した。関根は「2026年4月30日をもちまして、11年間お世話になりました所属事務所 株式会社FORZA RECORDを円満に退所いたしましたことをご報告申し上げます」と公表。「これまで支えてくださった事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。放課後プリンセスとしての活動をはじめ、様々な経験を通して