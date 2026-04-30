中国の王毅外相がオーストラリアのウォン外相と会談し、中東情勢について話し合ったほか、両国間の協力関係を強化していくことで一致しました。中国外務省によりますと、会談は29日、北京で行われました。この中で、王毅外相は「中国とオーストラリアは両国関係が改善する流れを固めるべき」と主張。そのうえで、「上層部の交流を維持し、戦略的な相互信頼を増進させて協力分野を拡大すべき」と訴えました。これに対し、ウォン外相