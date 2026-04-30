老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金支給日前にお金が足りなくなる場合の対処法について解説します。Q：年金支給日前になると生活が苦しくなります。どうしたらいいですか？「年金は2カ月ごとにま