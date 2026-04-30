元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月28日、自身のInstagramを更新。脚の細さが際立つ私服ショットを公開しました。【写真】臨月の西野未姫の美脚「美しすぎる！」西野さんは「だいぶお腹がパンパンになってきましたそろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜#私服#臨月」とつづり、3枚の写真を投稿。白いレースブラウスに、黒いショートパンツとブーツを合わせたコーディネートです。すらりと伸びた美しい脚が目を引きます。