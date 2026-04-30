言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓を彩る軽やかなスイーツ、歴史の謎を秘めた巨大な石像、そして私たちの足元を支える道路の材料という、全く異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れ□□ぃんくすあ□□ぁるとヒント