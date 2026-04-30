2026年5月は、古い習慣を脱ぎ捨て、より軽やかで自由なスタイルを好む傾向が強まります。これまで温めてきたアイデアを形にしたり、新しいコミュニティーへ飛び込んだりするのに最適な時期です。おいしいものを食べたり、五感を満たしたりすることも開運のカギとなります。そんな5月のラッキーカラーは、軽やかさと知性を表現する「イエロー」。変革の波の中でも、自分らしさを失わずに落ち着いて行動したいときは、安定感や品格を