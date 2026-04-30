北京では最近、多くの地域向け食堂に調理ロボットが導入され、住民がその腕前を試しに殺到しています。北京市東城区の禄米倉新視聴産業パークにあるスマート食堂では、昼食の時間になると、来客が長蛇の列を作ります。近くに住む高齢者もいれば、昼休みの時間を利用して昼食に訪れるサラリーマンもいます。「ここの料理はすべてロボットが作ったものと聞いて、新鮮味を強く感じて味を確かめにやってきた」「料理の味は人が作ったも