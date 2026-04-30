◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）広島の坂倉将吾選手が8回に、逆転3ランを放ちました。対する巨人の先発・ウィットリー投手を相手に6回まで無安打と抑えこまれていた広島打線。7回にも好守備にも阻まれ得点を奪えません。しかし8回には対する巨人の4番手・ルシアーノ投手をとらえます。2つの四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、坂倉選手が4球目のストレートをとらえ、ライトスタンドギリギリに飛び込む逆転