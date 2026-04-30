◇プロ野球セ・リーグヤクルト−阪神(4月30日、神宮球場)阪神の8回の攻撃中、一時騒然となりました。阪神が7点リードの8回、この日3安打の岡城選手に対して、木澤尚文投手のストレートがすっぽ抜けお腹付近に直撃。死球となり藤川球児監督がベンチから飛び出します。すると直後、森下翔太選手に対して、カウント3ボール1ストライクから、再びボールがすっぽ抜け、頭部付近へ。記録は四球となりますが、これにも藤川監督やコーチ