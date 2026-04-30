「中日−ＤｅＮＡ」（３０日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・山本祐大捕手にあわやの場面があった。八回２死、福永が１５７キロ直球を強振すると、バットは根元から折れた。振り切ったところで福永の元からバットが離れ、捕手・山本のプロテクター部分に接触した。山本、福永ともに驚いた表情を浮かべたが、かすった程度で大事に至らなかった様子。球場はどよめいたが、山本はすぐにベンチへ「大丈夫」とジェスチャーを送っ