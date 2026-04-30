昭和の日だった29日、大分・豊後高田市の「昭和の町」で、「ちゃぶ台返し選手権」が開催されました。「パパー！遊んでー！」「何でもかんでも値上げ。ええ加減にせえよ。どうにかしてくれ。笑うしかないぞ〜！」「毎日毎日、宿題は…せーの、やだー！」など、日ごろの不満や胸にためた思いをちゃぶ台と一緒にぶちまける参加者たち。そんな中、優勝したのは「還暦で入籍しました（2回目）。いまが一番幸せですが…若くなくてごめん