水俣病患者らの支援施設を訪問し、胎児性患者の坂本しのぶさん（左手前から2人目）らとの面会に臨む石原環境相＝30日午後、熊本県水俣市（代表撮影）石原宏高環境相は30日、熊本県水俣市内で水俣病患者らの支援施設を訪れた際、父親の故石原慎太郎氏が環境庁長官だった1977年に水俣病患者らについて「IQ（知能指数）が低い」と発言したことに触れ、「父も生前、大変申し訳ないことをしたということで」などと語った。支援施設